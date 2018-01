INSS convoca aposentados e pensionistas não localizados Os beneficiários ou seus procuradores deverão comparecer em 30 dias à Agência da Previdência Social (APS) que mantém seu benefício.

Os 1.437 aposentados e pensionistas, que fizeram o censo previdenciário por intermédio de procuradores ou representantes legais, mas não foram localizados pelos servidores do órgão nos endereços indicados, serão convocados nesta terça-feira (23) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Mesmo com a atualização dos dados pelo procurador, o INSS precisa localizar e comprovar que o titular está vivo. Os editais de convocação serão publicados em jornais de grande circulação nos estados.



Os beneficiários ou seus procuradores deverão comparecer em 30 dias à Agência da Previdência Social (APS) que mantém seu benefício, levando documento de identidade com fotografia e CPF. Caso não compareçam, o pagamento será suspenso. Se forem pessoalmente, a regularização é imediata.



No caso de o representante ou procurador comparecer para fornecer o endereço correto, será feita nova visita por um servidor do instituto para a confirmação de vida. Somente depois que o funcionário do INSS conseguir localizar o beneficiário é que o cadastro voltará à normalidade. Se o benefício for suspenso, os segurados ainda terão 90 dias para atualizar as informações. Após esse prazo, o benefício será cessado.