Cinco pessoas são presas acusadas de associação ao tráfico

Divulgação/ Degepol Cinco pessoas foram presas, mas a dona da boca de fumo conseguiu fugir.

Foram presos a filha de vovó Dió, Kalina Ligia Montenegro, 41, o neto dela, Judson Cesar de Montenegro Rodrigues, 19, Vicentina de Paula da Silva, 48, João Maria Pereira da Silva, 42, e Marcos Antônio de Carvalho, 46. Enquanto os cinco acusados eram detidos, a dona-da-casa e da boca de fumo, Dionete Teixeira, conseguiu fugir.De acordo com o titular da delegacia de São Gonçalo do Amarante, delegado Delmontiê Falcão, todos os presos foram autuados por associação ao tráfico. No entanto, uma investigação será feita para comprovar que eles vendiam droga para vovó Dió. Foram apreendidas também maconha e 36 pedras crack.A quadrilha foi apresentada na Delegacia Geral da Polícia Civil (Degepol), na manhã desta sexta-feira (11). Kalina Ligia Montenegro informou que não tem nenhum envolvimento com droga e que sua mãe era a dona do material apreendido.O delegado Delmontiê Falcão informou ainda que com a chegada da polícia, os acusados conseguiram se livrar de boa parte da droga que estava na casa, jogando-a pelo vaso sanitário.