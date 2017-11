Visita de Lula ao Rio Grande do Norte começará em Mossoró

Marcello casal Jr/ABr

Diferente do que se cogitava Lula não vai privilegiar a capital. Como tem que cumprir agenda administrativa, que inclui o anúncio de obras pelo interior, no dia 19, próxima sexta-feira, seu dia começará em terras mossoroenses.Lá, o presidente irá oficializar o anúncio da construção da refinaria de petróleo, a primeira do estado, e que se chamará Clara Camarão (por sugestão da governadora Wilma de Faria), e autorizar o funcionamento da Termoaçu.Em Mossoró, Lula também participa da campanha de Larissa Rosado, que ocupa a segunda posição nas pesquisas pela disputa da Prefeitura da cidade.Em Natal, ele se dedicará exclusivamente à campanha da sua pupila, Fátima Bezerra, que aguarda com ansiedade a sua vinda, apontada pelos seus aliados como o que falta para a petista deslanchar na disputa. Será?Os adversários dizem que a vinda de Lula a Natal será um constrangimento. Será? Ou é medo de que a sua popularidade influencie no pleito local?