Candidato a prefeito em Guamaré escapa de ser executado Na madrugada desta quarta-feira, cinco homens armados invadiram a pousada de Auricélio. Ele se escondeu e conseguiu se livrar de ser assassinado.

Cinco homens armados com pistolas invadiram a pousada Ebenezér, em Guamaré, na madrugada desta quarta-feira (24), em busca do atual vice-prefeito e candidato a prefeito daquela cidade. O objetivo deles era um só: matar o candidato, que também é proprietário da pousada, Auricélio dos Santos Teixeira.



Os homens chegaram ao local em dois veículos, um Kadet e uma Ipanema. Todos os cinco, de acordo com o vigia do local, estavam armados com pistolas. Eles desceram, renderam o vigilante e começaram a perguntar por Auricélio. Assustado, o funcionário informou que ele não estava.



Contudo, os criminosos não acreditaram e saíram revirando todos os quartos da pousada. De acordo com a polícia, ao perceber que os homens estavam dentro do prédio, o candidato a prefeito se escondeu. Irritados, os acusados quebraram alguns objetos e chegaram a disparar dentro da pousada.



Em seguida, eles fugiram. O vigia do local disse à polícia que não conseguiu identificar nenhum dos suspeitos, mesmo eles estando de cara limpa. Auricélio dos Santos é candidato a prefeitura de Guamaré pelo PTB.