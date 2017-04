Juiz indefere pedido de registro de candidatura do presidente da CM de Nísia Floresta

O juiz da 67ª Zona Eleitoral de Nísia Floresta, Marcus Vinícius Pereira Júnior, indeferiu, nesta quinta-feira (24), o requerimento de registro de candidatura do atual presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta. Cid Carvalho Ferreira foi considerado inelegível, pelo juiz, por ser analfabeto.



Marcus Vinícius Pereira usou como fundamentação o § 4º, do art. 14, da Constituição Federal, repetida na Lei Complementar 64/90, que dispõe “são inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...) os analfabetos".



Na sentença, o juiz destacou que “não se exigiu proficiência de leitura ou escrita muito além dos padrões sociológicos da comunidade, se exigiu apenas que o candidato demonstrasse se sabia ler e compreender o que estava escrito, bem como responder a questões simples como nome completo, profissão, endereço, grau de escolaridade e atribuições do cargo que pretende ocupar, o que não ocorreu, razão pela qual está presente uma das causas de inelegibilidade,”



Cid Carvalho Ferreira já é vereador por dois mandatos seguidos, sendo atual presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta. Ele iria concorrer ao cargo de vereador nas eleições 2008 no município de Nísia Floresta pela coligação "A vitória se faz com o povo".



No último dia 10, Cid Ferreira preencheu a declaração com o fim de comprovar que não era analfabeto.