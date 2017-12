Fátima diz que o DEM dá o tom da campanha de Micarla

Luana Ferreira Fátima Bezerra continua relacionando campanha de Micarla ao DEM.

Agradecendo a presença em Natal do presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, Fátima voltou a afirmar que “Natal não é uma ilha”, e que precisa da administração federal para o seu desenvolvimento. Apesar de Micarla de Sousa (PV) pertencer à base aliada ao presidente Lula e contar com partidos aliados da administração federal em sua coligação, Fátima entende que a “borboleta” representa a oposição a Lula.“O segundo turno em Natal está consolidado e a situação está muito clara. De um lado, está o campo comprometido com o Governo do Estado e do presidente Lula, e do outro, a oposição. O DEM é que dá o tom e é o principal articular da campanha de nossa adversária. Não podem querer confundir o povo”, afirmou Fátima Bezerra.Mesmo afirmando que não é porta-voz do presidente Lula, Ricardo Berzoini acredita que o presidente estará em Natal caso ocorra o segundo turno, assim como vem no primeiro. Para o dirigente partidário, nem a disputa em capitais maiores que Natal – como São Paulo – impedirá Lula de participar da campanha.“Não acredito que as demais campanhas impeçam o presidente de vir mais uma vez a Natal. Depois que inventaram o avião, tudo ficou mais simples”, brincou.

Mossoró



Sobre a campanha de Mossoró, onde a deputada Larissa Rosado (PSB) tem o apoio do PT, Berzoini disse que acredita na vitória da candidata e que o partido vai ajudar no que puder para que a parlamentar saia vencedora.