Vilma Sampaio nega distribuição de cestas básicas com fins eleitoreiros Secretária municipal de Trabalho e Assistência Social afirma que os programas desenvolvidos pela Semtas são amparados pela Lei.

A secretária de Trabalho e Assistência Social de Natal, Vilma Sampaio, afirma que o trabalho de distribuição de cestas básicas realizado pela Semtas não tem fins eleitoreiros e está amparado pela Lei Orgânica da Assistência Social (nº 8.742/93). Entre outras coisas, a lei federal determina a supremacia do atendimento às necessidades sociais.



Um dia após a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na sede da Semtas, que atendeu a uma determinação da Justiça Eleitoral, a secretária afirmou que todos os funcionários da Semtas cooperaram com o trabalho da PF. Porém, Vilma Sampaio informou que os policiais não levaram os computadores.



“Eles levaram cópias de documentos, que nós mesmos fornecemos, e os computadores foram fotografados, lacrados, e dados foram copiados. Mas todos os computadores estão na Semtas e aptos a serem utilizados para o trabalho normal da secretaria”, disse.



Segundo a titular da Semtas, o trabalho de distribuição de cestas básicas, bem como de outros auxílios à população de Natal, atende a critérios de necessidade e prioridade. A ação, ainda de acordo com a secretária, é feita de forma continuada e os orçamentos são os previstos no Plano Plurianual (PPA) do município.



“Para se ter uma idéia, em todo o ano de 2007 foram distribuídas 5.168 cestas e, de janeiro de 2008 ao dia 30 de setembro deste ano, 4.186 cestas foram fornecidas à população. Os números comprovam que a ação da Semtas segue um padrão, e não a interesses eleitorais”, afirmou Vilma Sampaio.



Apesar de confirmar ter conhecimento sobre as determinações da Lei Eleitoral, que visa proibir o funcionamento de programas desta natureza durante o período de campanha, Vilma Sampaio diz que a Lei Orgânica da Assistência Social, que também é uma lei federal, garante a legalidade do funcionamento dos programas sociais.



“Não são só cestas básicas que são distribuídas, é toda uma ação do município que tem a obrigação de atender às necessidades das pessoas que estão sob risco de vulnerabilidade social. O atendimento contínuo a essas pessoas está amparado pela lei orgânica da Assistência Social”, explicou a secretária.



No entendimento da gestora, as denúncias são, além de caluniosas, sem fundamento. “É uma calúnia afirmar que a Semtas distribuiu as cestas com fins eleitoreiros. Mas vamos aguardar a Justiça fazer o seu trabalho”, reforçou Vilma, lembrando que a distribuição das cestas está suspensa.