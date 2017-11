Goiás bate o líder Grêmio de virada, 2 a 1 Resultado faz o Campeonato Brasileiro ficar mais equilibrado.

Num jogo equilibrado e sem muita empolgação, o Goiás segurou e líder do Campeonato Brasileiro em pleno Olímpico e, de virada, fez 2 a 1 neste sábado (13). Apesar de não correr risco de perder a ponta da tabela, o resultado esfria os ânimos dos gaúchos, que esperavam uma melhor atuação e, acima de tudo, abrir vantagem ainda maior na briga pelo título.



Com personalidade, o alviverde comprovou a reação no segundo turno, e consegue um resultado que, mais do que levar o clube aos 36 pontos, aumenta a motivação para a sequência. Ao contrário dos gaúchos, que perdem a invencibilidade em casa na competição, ficam nos 49 pontos e a distância para o vice-líder pode cair nesta 25ª rodada, quando Cruzeiro e Palmeiras - ambos com 43 - se enfrentam neste domingo.



GRÊMIO

Victor; Léo, Pereira (Amaral) e Réver; Paulo Sérgio, Rafael Carioca, Tcheco (Orteman), Souza e Hélder; Reinaldo (Soares) e Marcel

Técnico: Celso Roth



GOIÁS

Harlei; Rafael Marques, Ernando e Henrique; Vitor; Fahel, Ramalho, Júlio César (Adriano Gabiru), Paulo Baier (Fernando) e Thiago Feltri; Iarley

Técnico: Hélio dos Anjos



Data: 13/9/2008 (sábado)

Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre

Árbitro: Célio Amorim (SC)

Assistentes: Claudemir Maffessoni e Luís Alberto Kallenberger (SC)





Atlético-MG perde para o Ipatinga, que deixa a lanterna



Em jogo em que voltou a demonstrar os mesmos defeitos da maioria das partidas da atual edição do Brasileiro, o Atlético-MG foi derrotado pelo Ipatinga, na noite deste sábado, por 3 a 2, no Estádio Ipatingão. O resultado não mudou, pelo menos no momento, a situação do alvinegro na tabela de classificação, mas foi suficiente para livrar o time do Vale do Aço da lanterna da competição.



Beneficiado pela derrota da Portuguesa, por 2 a 0, para o Atlético-PR, também no sábado à noite, na Arena da Baixada, o Ipatinga passou a última colocação para a equipe paulista, com 23 pontos. O time mineiro chegou aos 24 e leva vantagem por ter ficado com menor saldo negativo de gols do que a Lusa: déficit de 19 contra 20.



O Atlético-MG, que segue na 12ª colocação, poderá perder uma posição, com o complemento da 25ª rodada, neste domingo, desde que o Figueirense, 13º colocado, com 28 pontos, ganhe do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h. Caso isso não aconteça, mesmo com a derrota em Ipatinga, o time atleticano conseguirá se manter fechando o grupo dos classificados para a Copa Sul-Americana.



Ipatinga

Fernando, Gian, Léo Oliveira e Henrique; Márcio Gabriel, Xaves, Leandro Salino (Patrick), Luciano Mandi (Michel) e Rodriguinho; Adeílson e Ferreira (Muller)

Técnico: Márcio Bittencourt



Atlético-MG

Edson, Mariano, Leandro Almeida, Marcos e Calisto (César Prates); Rafael Miranda, Márcio Araújo, Serginho e Lenílson (Pedro Paulo); Renan Oliveira e Jael (Castillo)

Técnico: Marcelo Oliveira



Data: 13/9/2008 - sábado

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (FIFA-SC)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Rodrigo Otávio Baeta (MG)





Atlético-PR vence por 2 a 0, foge da degola e deixa Lusa na lanterna



Na reestréia do técnico Geninho, o Atlético-PR derrotou a Portuguesa por 2 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com gols de Júlio César e Antônio Carlos, no segundo tempo, o Rubro-Negro ajudou a afundar um pouco mais o time paulista, que agora é o lanterna da competição.



Depois de uma grande mobilização, desde a derrota por 4 a 0 para o Goiás, há dez dias, o Furacão alcançou o objetivo, considerado vital pelo técnico Geninho, pois a Lusa era um adversário direto na disputa para escapar da zona fatal. Com os três pontos, o time saltou do 18º para o 15º lugar, com 26 pontos.



A Portuguesa amargou sua quinta partida sem vitória no campeonato, nas quais marcou apenas um ponto, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Com isso, o time despencou na classificação e termina a 25ª rodada na lanterna, com 23 pontos.



Foi o 13º jogo entre os dois times, em Campeonatos Brasileiros e a terceira vitória atleticana. Nas demais partidas houve oito empates e dois triunfos da Lusa.



Na próxima rodada, domingo (21), o Furacão recebe o Grêmio, às 16h, na Arena da Baixada. A Lusa também joga em casa, diante do Botafogo, às 16h, no Canindé.



Ficha do jogo



Atlético-PR

Galatto; Rhodolfo, Antônio Carlos e Danilo; Alberto, Valência, Fernando (Chico), Ferreira (Alan Bahia) e Netinho; Rafael Moura e Júlio César (Kelly)

Técnico: Geninho



Portuguesa

Sérgio; Patrício, Bruno Rodrigo e Halisson; Dias (Rai), Gavilán (Felipe Gabriel), Carlos Alberto e Preto e Edno; Jonas (Vaguinho) e Washington.

Técnico: Estevam Soares



Data: 13/09/2008, sábado

Horário: 18h20 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Sergio da Silva Carvalho (DF)

Auxiliares: Marrubson Melo Freitas (DF) e Nilson Alves Carrijo (DF)

Público: 15.638 pagantes

Renda: R$ 228.322,00



Com informações do UOL