Judô: Eduardo Santos perde na repescagem e se despede de Pequim Antes de enfrentar o suíço Sergei Aschwanden, o brasileiro derrotou o italiano Roberto Meloni por ippon em sua estréia na repescagem.

O judoca brasileiro Eduardo Santos – categoria até 90 quilos - perdeu para o suíço Sergei Aschwanden nesta quarta-feira (13) e se despediu dos Jogos Olímpicos de Pequim.



Os dois judocas levaram a luta para o "golden score", mas o confronto seguiu empatado e o brasileiro, por decisão dos árbitros, foi eliminado da Olimpíada na capital chinesa.

Antes de enfrentar o suíço, o brasileiro derrotou o italiano Roberto Meloni por ippon em sua estréia na repescagem.



Santos perdeu a chance de disputar a medalha de ouro ao ser derrotado pelo francês Yves-Matthieu Dafreville, que o imobilizou nos segundos finais da luta. No momento da imobilização, havia empate.



Eduardo Santos venceu a sua segunda luta nesta quarta em Pequim ao conseguir um ippon contra o venezuelano Jose Gregorio Camacho. Anteriormente, ele havia vencido da mesma forma o chinês Yanzhu He. Agressivo desde o início, o brasileiro liquidou a luta com o ippon. Até então, nenhum dos dois judocas havia pontuado.



Na estréia, o brasileiro teve mais dificuldade, até aplicar o ippon no chinês. A arbitragem teve de paralisar a luta duas vezes para que o brasileiro pudesse ter o sangue estancado da boca, que sofreu um pequeno corte durante a competição.