Odair Santos conquistou a sua segunda medalha de bronze na Paraolimpíada de Pequim. O atleta disputou os 5.000m, classe T13 (deficientes visuais), nesta quinta-feira (11), e chegou em terceiro. Ele fechou a prova em 14s53s35, no Ninho de Pássaro.O queniano Henry Kiprono Kirwa foi o vencedor e garantiu o ouro e o recorde mundial com o tempo de 14min24s02. Já a prata ficou com o marroquino Youssef Benibrahim, com 14s50s32.