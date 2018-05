Grêmio supera o Sport, 1 a 0, e segue sozinho na liderança do BR O time gaúcho não apresentou um futebol de alto nível mas conseguiu os três pontos.

O Grêmio confirmou a permanência na liderança isolada no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (23), ao superar o Sport por 1 a 0. A noite, no entanto, não foi só de alegrias, já que o São Paulo venceu o Vitória e, com 56 pontos, assumiu a segunda colocação. Reinaldo garantiu o trunfo no primeiro lance da partida no Olímpico, e equipe gaúcha fica a sete rodadas do título, enquanto o adversário segue a má fase e já acumula seis partidas em jejum.



Chegando aos 59 pontos, o Tricolor sabe que acabará a 31ª rodada sozinho na ponta. No sábado, restará torcer para que Palmeiras e Cruzeiro (ambos com 55 pontos) não ganhem seus jogos e se distanciem. Já o rubro-negro, que tem vaga na Libertadores garantida graças ao título da Copa do Brasil e não corre risco de rebaixamento, empaca nos 41 pontos, ainda na 11ª posição.





GRÊMIO

Victor; Felipe Mattioni, Pereira, Réver e Thiego; Rafael Carioca, William Magrão, Tcheco e Douglas Costa (Souza); Perea (Morales) e Reinaldo (Soares)

Técnico: Celso Roth



SPORT

Magrão; Igor, César e Durval; Cássio Lopes (Moacir/Luciano Henrique), Andrade (Júnior Maranhão), Fumagalli, Sandro Goiano e Dutra; Wilson e Carlinhos Bala

Técnico: Nelsinho Baptista



Data: 23/10/2008 (quinta-feira)

Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre

Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (Fifa/SC)

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Alcides Pazetto (SC)



Com informações do UOL Esporte