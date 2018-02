Mossoró: quatro candidatos à Prefeitura disputam a preferência popular

A cidade de Mossoró, distante 277 quilômetros de Natal, possui quatro candidatos à Prefeitura e 147 a Câmara dos Vereadores.Encabeçando a coligação Mossoró Pra você está à candidata do PSB, Larissa Rosado. Já a atual prefeita do município e candidata a reeleição, Maria de Fátima Rosado, do DEM, está à frente da coligação Força do Povo.Sem coligação, Heronildes Bezerra também disputa o eleitorado de Mossoró. Completando o quadro de candidatos à prefeitura está Renato Fernandes, da coligação Inova Mossoró. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com 153.027 votantes.Lá a atual prefeita lidera as pesquisas de intenção de voto seguida da peesebista, Larissa Rosado.