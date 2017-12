Prisão de delegado não compromete imagem da PF, diz diretor-executivo interino

O diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, Roberto Troncon Filho, que assumiu interinamente a diretoria-executiva do órgão, após a prisão do delegado Romero Menezes, disse nesta terça-feira (16) que o fato não compromete a imagem pública da instituição. No entender dele, ao contrário, a prisão do segundo homem da hierarquia, apesar de não ser uma situação corriqueira, reforça a confiabilidade da PF .“Me aponte uma instituição brasileira que atue com mais rigor e imparcialidade do que a PF”, questionou Troncon. “A PF tem dado provas de que, não importa quem, nem quão doloroso seja, mas o trabalho é sempre feito na regra do jogo”, acrescentou.Troncon destacou que, uma vez recebido, o mandado judicial foi cumprido com rigor técnico. O próprio diretor-geral da PF, Luiz Fernado Côrrea, foi quem efetuou a prisão de Menezes, por volta das 10h da manhã.Os crimes atribuídos ao diretor executivo afastado, a partir de investigações realizadas em conjunto pela PF e o Ministério Público Federal (MPF) no Amapá, são de advocacia administrativa (uso pelo servidor de sua condição para obter vantagens em proveito próprio ou de terceiros), formação de quadrilha e tráfico de influência em favor de funcionários do grupo EBX, de propriedade do empresário Eike Batista.A atuação de Menezes teria sido motivada para favorecer a empresa de prestação de serviços do seu irmão, José Gomes de Menezes Júnior.A prisão de Romero Menezes tem caráter temporário, com duração de cinco dias, e foi decretada porque a permanência dele no cargo poderia resultar em prejuízos às investigações. “É uma forma prevista no ordenamento jurídico para garantir a coleta das provas”, explicou Troncon. Ao fim do prazo, a prisão é relaxada, mas diante de um novo pedido do Ministério Público ela pode se transformar em preventiva, por decisão do juiz.Outros dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão relacionados à mesma investigação foram cumpridos hoje. Segundo Troncon, houve “acompanhamento do Ministério Público e a manutenção do sigilo necessário à medida”.

* Fonte: Agência Brasil.