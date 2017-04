Nova plataforma da Petrobras já está em operação A plataforma Biquara I é localizada a 25 km da costa de Guamaré, litoral norte do Rio Grande do Norte.

A Petrobras colocou em operação ontem (23), a plataforma de Biquara1 (PBIQ1), localizada a 25 quilômetros da costa de Guamaré, no litoral do Rio Grande do Norte.



Essa unidade tem capacidade de produzir diariamente 217 barris de óleo e 60 mil metros cúbicos de gás natural, e está a uma lâmina d´água de 18 a 20 metros.



A Petrobras opera 25 plataformas marítimas e 5.660 poços produtores no estado. A produção de petróleo gera mais de 10 mil empregos diretos e 40 mil indiretos.



A construção da Biquara 1, iniciada em fevereiro de 2005, no Porto de Natal, gerou cerca de 50 empregos diretos.



Durante a fase de instalação, em 2006, foram gerados aproximadamente 40 empregos. A unidade pesa cerca de 100 toneladas e é constituída de convés, atracadouro e equipamentos de produção.



A obra da Biquara-1 fez parte da ações do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás (Prominp), a fim de aumentar a produção de gás na matriz energética do RN.