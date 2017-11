Trump desembarca na China para sua primeira visita ao país como presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhado por sua esposa Melania, chegou nesta quarta-feira (8) a Pequim (China), onde realizará uma visita de Estado destinada a melhorar os laços entre as duas potências mundiais. A informação é da Agência EFFE.

O avião presidencial aterrissou no Terminal 3 do Aeroporto de Pequim por volta das 14h35 (horário local, 4h35 de Brasília), onde o presidente foi recebido por autoridades do regime comunista, uma guarda de honra do Exército de Libertação Popular e entusiasmadas crianças com as bandeiras dos dois países.

Trump e Melania desceram a escadinha cerca de 20 minutos depois da aterrissagem do avião, caminharam pelo tapete vermelho desdobrado para a ocasião e entraram numa limusine Cadillac.

Na sua primeira visita ao país como presidente, Trump deve se reunir com o mandatário chinês, Xi Jinping, com o qual presidirá amanhã fórum de negócios e assinatura de vários acordos bilaterais no Grande Palácio do Povo.

A visita segue ao encontro que Xi e Trump efetuaram em abril, na residência privada do magnata americano em Mar-a-Lago (Flórida), uma reunião que marcou diferenças entre dois governos tradicionalmente confrontados por questões comerciais e diferenças ideológicas.

O dia de hoje inclui uma série de atividades privadas com Xi e a sua esposa, a soprano Peng Liyuan.

Os dois casais visitarão a Cidade Proibida de Pequim, o antigo palácio dos imperadores, onde tomarão o chá, além de desfrutar de um espetáculo de ópera e posteriormente de um jantar íntimo.