Trump diz ter "ótima relação" com Duterte e faz breve menção a direitos humanos

Athit Perawongmetha/Reuters Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coversa com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, durante cerimônia em Manila.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje (7) que tem um "ótimo relacionamento" com o líder filipino, Rodrigo Duterte, e uma autoridade da Casa Branca disse que a questão dos direitos humanos só foi mencionada brevemente durante um encontro entre os dois nos bastidores de uma cúpula asiática. A informação é da agência Reuters.

A reunião foi uma das mais aguardadas da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês) em Manila, e grupos de direitos humanos pressionaram Trump a ser mais rígido com Duterte devido à violenta guerra às drogas do governo filipino, que já causou a morte de milhares de pessoas.

"Somos seu aliado. Somos um aliado importante", disse Duterte ao presidente norte-americano no início das conversas, de acordo com repórteres que tiveram acesso à sala de reuniões.

Trump respondeu: "Temos tido um ótimo relacionamento. Ele tem sido muito bem-sucedido. E a conferência da Asean foi lindamente organizada pelo presidente das Filipinas".

Quando um repórter perguntou a Trump se ele abordaria os direitos humanos na reunião, Duterte disse: "Ei, ei. Isto não é um comunicado à imprensa. É uma reunião bilateral".

Mais tarde, um porta-voz do governo filipino disse que os direitos humanos não foram abordados, mas a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que o tópico foi mencionado de passagem.

"A conversa se concentrou no Estado Islâmico, drogas ilegais e comércio. Os direitos humanos vieram à tona brevemente no contexto da luta das Filipinas contra as drogas ilegais".

Na semana passada, Duterte, que falou de Trump em tom elogioso, afirmou que diria ao presidente dos EUA para "ficar na sua" se abordasse acusações de violações de direitos humanos.

Duterte já foi chamado de "Trump do Oriente" por seu estilo ríspido e sua linguagem ríspida.

Em maio, Trump foi criticado por elogiar Duterte durante um telefonema pelo "ótimo trabalho" que está fazendo para conter os narcóticos ilegais.

Mais de 3.900 pessoas já morreram na guerra às drogas que Duterte declarou quando tomou posse no ano passado. Seu governo afirma que a polícia age em legítima defesa, mas críticos denunciam execuções ilegais.

Os EUA e as Filipinas, uma ex-colônia norte-americana, são aliados estratégicos desde a Segunda Guerra Mundial, mas sua relação se tornou tensa devido aos rompantes anti-EUA de Duterte, intensificados na gestão de Barack Obama, e seu entusiasmo por laços melhores com a Rússia e a China.