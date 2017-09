Trump envia ao Congresso pedido de US$ 7,9 bilhões para ajudar vítimas do Harvey

Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou aos legisladores um pedido para um pacote de ajuda de US$ 7,9 bilhões para as regiões atingidas pela tempestade Harvey.



O pedido, que deve ser rapidamente aprovado pelo Congresso, adicionaria US$ 7,4 bilhões aos cofres da Agência Federal de Administração de Emergências e disponibilizaria US$ 450 milhões para financiar empréstimos para pequenas empresas que se viram prejudicadas pelo desastre.



O pacote inicial é apenas a primeira parcela da resposta imediata ao desastre, como assistência de habitação, limpeza e reparos de casas. A Casa Branca disse que mais de 436 mil famílias pediram ajuda.



O pedido também reitera a necessidade de o Congresso aumentar o limite de empréstimo de US$ 19,9 trilhões do governo até o final do mês. Republicanos estão sinalizando que eles podem associar o limite da dívida à tempestade Harvey.