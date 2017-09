Trump visita o Texas pela 2ª vez para ver danos causados pela tempestade Harvey

Tim Puitt/EPA/EFE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve neste sábado (2) no Texas, em sua segunda viagem ao estado em menos de uma semana, para visitar as regiões atingidas pela tempestade Harvey, avaliar os danos e verificar o andamento dos trabalhos de resgate e recuperação. A informação é da Agência EFE.

Acompanhado da primeira-dama Melania Trump, de assessores e alguns membros de seu gabinete, o presidente chegou a Houston, a cidade mais atingida pelas inundações, um pouco antes das 11h30 locais (13h30 em Brasília).

Houston continua sob água uma semana após a passagem de Harvey, cujas inundações, as maiores na história dos Estados Unidos, deixaram mais de 30 mil desalojados e quase 50 mortos, além de uma enorme devastação no litoral do estado do Texas.

O presidente dedicou sua mensagem semanal às vítimas da tempestade, a quem reiterou o apoio do governo no longo processo de recuperação: "Estamos com vocês em cada passo deste caminho. Vamos ajudá-los a se recuperar. Vamos ajudá-los a reconstruir. Vamos apoiá-los hoje, amanhã e sempre".

Em sua primeira visita ao Texas na última terça-feira (29), Trump foi criticado por elogiar o tamanho da multidão que se reuniu para vê-lo e cumprimentá-lo, ao invés de falar das vítimas do Harvey e expressar a empatia e compaixão que costumam marcar as visitas presidenciais a regiões devastadas.

O governo de Trump pediu ao Congresso a aprovação de US$ 7,85 bilhões para ajudar as vítimas das inundações.

O Congresso voltará ao trabalho na próxima terça-feira (5), após o recesso de agosto, e os líderes das câmaras se comprometeram a analisar de imediato a proposta orçamentária de Trump para as vítimas.