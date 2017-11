Confira a agenda dos candidatos para este sábado (13)

Os candidatos a prefeito de Natal começam o dia com mobilizações de rua e reniões com lideranças nos bairros da capital. Há menos de um mês para o dia da votação, a campanha é intensificada por todos. Confira aqui os compromissos dos concorrentes:O candidato participa de reunião com apoiadores no Centro da cidade, às 9h. Ainda neste sábado ele faz caminha na Redinha, às 15h.A partir das 9h a candidata dá início a Onda 13, com caminhada que passará por treze pontos da Zona Norte e Sul da cidade. Às 15h haverá caminhadão nos conjuntos Jiqui e Pirangi. À noite, às 19h30 reunião com populares na Guarita. Já às 20h30 fará reunião com populares no bairro Nazaré.Às 9h o candidato se encontra com lideranças no bairro Planalto. Logo depois grava programa eleitoral para o rádio e TV. À tarde, a partir das 14h terá encontro com moradores do Conjunto Pirangi. Já às 16h tem caminhada no bairro Nordeste. Às 19h faz reunião com lideranças no Loteamento Boa Esperança.Neste sábado segue em caminhada pelos bairros Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis. Às 13h é a vez dos bairros Tirol, Petrópolis e Barro Vermelho. À noite, por volta das 19h faz reunião com vereadores do partido.Às 9h30 o candidato participa de reunião com artistas da República das Artes na Av. 1. Às 10h plenária na sede do PSOL. Às 15h30 caminhada no bairro Nova Descoberta. Às 20h encontro com lideranças na Vila Paraíso.Pela manhã, às 9h30 a pevista faz caminhada pelo bairro do Guarapes. Às 10h reunião com moradores da Zona Oeste. Às12h grava programa eleitoral. Às 15h grande caminhada das mulheres no Conjunto Pirangi. À noite faz reunião com moradores da comunidade Menino Jesus.Às 10h visita a lideranças do Conjunto Pajuçara. Às 15h visita lideranças e faz caminhada na Zona Norte. À noite o candidato visita lideranças no Panatis.Os candidatos Miguel Mossoró (PTC) não enviou as agendas.