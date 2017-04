Amor à leitura desde cedo

Ana Paula Oliveira Gabriel Kalki, filho do jornalista Flávio Rezende, é personagem real dessa história.

Gabriel Kalki, de 9 anos de idade, filho do jornalista Flávio Rezende, é personagem real dessa história. Vestido com a camisa do ABC, time do coração, ele recebeu a reportagem do Nasemana, na manhã da última terça-feira (15). O tema da entrevista: o hábito pela leitura. Tema que o garoto tirou de letra. Gabriel não escondeu a satisfação que tem ao ler um livro. “Já li muitos. Adoro ler livros. Quando leio viajo nas histórias”, disse o garoto. Questionado sobre o livro que mais havia gostado, ele foi enfático: “Gosto de ler os livros escritos por meu pai. O último que li foi os Conselheiros da Terra”, lembrou.O livro conta a história de Pedrinho, nascido na Primavera e Verinha, nascida no verão. Os personagens crescem juntos e quando adultos se apaixonam e seguem em um foguete espacial para morar na lua. De lá, eles observam e ajudam as crianças na terra. “Ele é uma criança de alma boa. Não dá trabalho nos estudos, tira notas boas na escola”, declarou o pai orgulhoso Flávio Rezende. Sobre a leitura, ele acredita que nada forçado funciona.“Aqui em casa é tudo com muito diálogo e de forma bem humorada”, revelou, dizendo que explica sempre ao filho que tudo o que conquistou até hoje na profissão foi conseqüência de muita leitura. O jornalista conta que procura mostrar a Gabriel que a leitura é melhor que o desenho ou vídeo-game porque desenvolve a inteligência e a criatividade. Entretanto, não priva a criança de outras atividades. “Não tem regra. Tudo acontece de forma natural, inclusive a paixão dele pelo futebol. Ele éabcedista de coração”, confessou.Ele acrescentou que gostaria muito que o filho seguisse os passos do pai. “Mas, ele diz sempre que quer ser jogador de futebol. Coisa de criança. Acredito que lá na frente elesaberá decidir sobre a profissão”. Nos programas de fim de semana, a livraria é uma atividade corriqueira. “Acho que os pais devem levar mais os filhos a livraria porque é um atrativo. Lá eles têm um espaço, vêem outras crianças lendo e se sentem mais responsáveis”. Ao longo da carreira de 22 anos, são 19 livros lançados.Na última semana, Flávio Rezende lançou mais um livro, “O sonhador”, que conta a história de um jornalista que sonha em escrever um livro interessante que possa alcançar sucesso e viver de seus escritos.Para o engenheiro civil Francisco Júnior, que tem três filhas e duas netas, um bom incentivo ao hábito da leitura é estimular as crianças a formarem sua própria biblioteca. Ele acredita que ler os mesmos livros que os filhos e comentá-los também é importante. “Quando minhas filhas eram crianças eu fazia leitura em voz alta para motivá-las no gosto pela leitura. Acho que deu certo. Hoje, uma é jornalista. Outra é consultora administrativa, e a mais nova está estudando e adora ler livros”, orgulhou-se Júnior.A assessoria de comunicação da livraria Siciliano aponta para um crescimento na procura por livros infantis nesta época do ano. A livraria atribui o significativo aumento as atividades diferenciadas realizadas pela empresa. “Acredito que o crescimento está ocorrendo não só em virtude das férias, mas também pelo trabalho diferenciado realizado pela livraria”, disse Carla Souza, assessora de imprensa da livraria. Durante os sábados, sempre a partir das 16h, a livraria promove oficinas literárias e contação de histórias para as crianças.Para ela, o sistema de contação de história é uma forma de fazer com que a criança perceba o prazer da leitura. Carla afirma que cada vez mais as crianças estão com opinião formada. “Apesar dos livros infantis possuírem ilustrações apelativas, eles chegam à livraria procurando por autores como, Monteiro Lobato, entre outros”. Ela defende um trabalho continuo, entre a escola e os pais, que de acordo com ela, tem um papel fundamental no desenvolvimento intelectual da criança.Carla destacou a literatura aliada com a prática. Ela citou os livros “Doutor Rex apresenta o corpo humano”, e “Monstros Mitológicos”, ambos da Editora Girassol. “Além de bons conteúdos, eles apresentam ilustrações que enriquecem o material”. Segundo ela, além dos livros infantis, os clássicos também vêm sendo bastante comercializado. “Isso é bom porque nós que um dia já lemos esses livros, poderemos ajudar nossos filhos”.* É aconselhável dar à criança livros simples e curtos. Eles são reistentes à leitura, costumam contar as páginas de um livro e desanimam ao pensar que a leitura pode lhes tomar muito tempo. Os livros ilustrados ajudam muito a atrair o interesse imediato da criança.* É uma boa idéia estimular a criança a formarem suas próprias bibliotecas - que podem ser compartilhadas com seus irmãos e amigos - e a colaborar, sempre que possível, com a biblioteca da escola. Comentar uma determinada leitura com outras crianças pode ser uma atividade interessante, da qual podem surgir novos interesses que levem, por sua vez, a novas leituras.* Ajudar a criança a acumular experiências relacionadas à leitura a motivará a seguir em frente. Se, num programa de televisão, um livro famoso é mencionado, por exemplo, seria interessante dar-lhe de presente esse livro.*A leitura em voz alta pode ser muito importante para motivar a criança. Além disso, é uma oportunidade para que ela saiba o que você considera benéfico ou importante. Pode-se ler com ela, por exemplo, uma versão do Dom Quixote para crianças, histórias de aventuras ou lendas de sua cidade ou país.