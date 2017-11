Tufão Damrey deixa 106 mortos no Vietnã às vésperas da cúpula da Apec

O tufão Damrey, evento climático mais letal no Vietnã neste ano, já deixou 106 mortos, enquanto dezenas de reservatórios perigosamente cheios liberam água no momento em que a nação do sudeste da Ásia se prepara para receber as reuniões de cúpula do grupo Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

O Damrey, 12ª grande tempestade deste ano no país, atingiu o Vietnã no sábado e, além dos mortos deixou ainda 25 desaparecidos e 197 feridos, afirmou o comitê de busca e resgate vietnamita. As autoridades disseram hoje (8) que intensos esforços estão sendo feitos para evitar inundações nas redondezas da cidade de Danang, que receberá o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, entre outros líderes da Apec.



Água está sendo liberada de ao menos 49 reservatórios que estavam perigosamente cheios, afirmou o Comitê Diretor de Prevenção de Desastres, acrescentando que os níveis dos maiores reservatórios estão sendo monitorados constantemente. Até 1.700 mm de chuva foram registrados em uma estação meteorológica na semana. A chuva deve continuar até hoje (8), antes de diminuir na quinta.

As reuniões do grupo Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) começaram na segunda-feira. Trump, Xi e Putin devem se encontrar com outros líderes regionais no evento principal na sexta-feira e no sábado.