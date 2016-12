Hotel Escola Barreira Roxa firma parceria com a CVC

Ana Paula Oliveira Diretor regional do Senac-RN anunciou parceria com a operadora turística CVC.

A parceria garantirá a ocupação de 30 apartamentos do Hotel, por passageiros da CVC, por 12 meses, a partir de agosto.Atualmente o Hotel Escola Barreira Roxa possui 52 apartamentos. O contrato foi assinado nesta quinta-feira (3), pelo presidente do Conselho Administrativo da CVC, Guilherme Paulus, em sua rápida passagem pela capital potiguar.Para Laumir Barreto, a parceria junto à maior operadora turística da América tem mais cunho social do que comercial.“A ocupação dos apartamentos significa não só diminuição no déficit da receita do Hotel Escola, mas possibilitará ampliação de um campo de estudo maior para os muitos alunos que são formados”.Apesar de a parceria começar a valer em agosto, o primeiro hóspede levado pela operadora será recebido ainda este mês.“Essa parceria contribuirá para que o aluno possa ter uma efetiva prática do aprendizado em sala de aula. O hóspede CVC não ocupará apenas os apartamentos, eles se utilizarão de todos os serviços oferecidos pelo Hotel Escola”, frisou Barreto.Em sua passagem por Natal, o presidente do Conselho Administrativo da CVC, Guilherme Paulus, gravou um depoimento comentando a importância da referida parceria.Segundo ele, o Rio Grande do Norte é o segundo destino do país que mais recebe hóspedes da operadora, perdendo apenas para Porto Seguro, na Bahia. “A nação precisa de mão-de-obra qualificada. Temos um país carente disso. E essa parceria chega para dar oportunidade à formação de profissionais”, observou.O diretor comercial da CVC, Cleyton Armelin, também em depoimento, fez questão de enaltecer a estrutura do Hotel Escola Barreira Roxa. “Os apartamentos são fantásticos. A estrutura do hotel é fenomenal. Isso é um case fantástico. Vai dar muito certo”, disse.O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, à qual está vinculado o Senac, Marcelo Queiroz, também gravou um depoimento no qual ressalta que a parceria com a CVC tem vertentes muito interessantes para ambos os lados.“Com esta parceria, vamos garantir aos nossos alunos uma vivência ainda mais intensa e próxima da realidade do mercado, já que o passageiro da CVC é multifacetado. Eles trazem gente de todo o país, com níveis de exigência altos e gostos distintos. Esta será uma prática fantástica para nosso aluno”, afirma Queiroz.