Hemonorte alerta para baixo estoque de sangue A realidade é a mesma nos hemocentros de todo o país, em decorrência da campanha nacional contra a rubéola.

O baixo estoque de todos os tipos de sangue verificado esses dias nas geladeiras do setor de distribuição do Hemonorte, em Natal, preocupa a direção da instituição. A realidade é a mesma nos hemocentros de todo o país, em decorrência da campanha nacional contra a rubéola.



Provavelmente por isso, os doadores têm sumido dos hemocentros. Isso acontece porque quem se vacina contra a rubéola fica impedido de doar sangue por um período de pelo menos um mês. Para evitar esse problema, os hemocentros estão funcionando com postos de vacinação contra a rubéola para atender exclusivamente os doadores de sangue. Logo após fazer a doação, o doador é vacinado contra a rubéola.



O Hemonorte, em Natal, também dispõe de posto de vacinação da rubéola para os doadores. Quem doar será vacinado no mesmo local de imediato sem precisar entrar em fila. Por essa razão, a direção da instituição pede o comparecimento do doador antes de se vacinar para ajudar nos estoques de sangue.



* Com informações da Assecom.