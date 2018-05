Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões no concurso de amanhã As apostas para concorrer ao próximo concurso podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 1,75.

O próximo sorteio da Mega-Sena, o concurso 1.016 deverá pagar R$ 14 milhões para a aposta acertadora, no sábado (25). O concurso 1.015, realizado na noite de quarta (22), não teve acertadores.



Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 03 - 08 - 17 - 26 - 28 - 49. As seis dezenas foram escolhidas em Arcos (MG).



Segundo a Caixa Econômica Federal, 110 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 11.111,50 cada uma. As 8.105 apostas que acertaram a quadra receberão, cada uma, R$ 150,81.



As apostas para concorrer ao próximo concurso podem ser feitas até as 18h (horário de Natal) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 1,75.