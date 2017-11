Verônica Almeida ganha bronze nos 50m borboleta

Divulgação

A nadadora faturou a medalha de bronze na prova dos 50m borboleta, com o tempo de 38s49. A vencedora foi a chinesa Min Huang, que bateu o recorde mundial, com a marca de 34s47. A americana Erin Popovich levou a prata e fechou a prova com o tempo de 3s40."Essa medalha não estava nos meus planos, mas quando eu consegui a vaga na final eu acreditei nela. Foi uma surpresa muito grande e muita felicidade. Baixei o meu melhor tempo em 4 segundos. Essa medalha tem gosto de superação, é a minha vida. Vou levar a minha vida para casa", contou Verônica radiante.Fonte: CPB