Confira a agenda dos candidatos para este domingo (7)

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado encontra amigos de candidatos a vereador entre 8h e 13h. Às 16h faz caminhada no loteamento Mar Del Plata e às 20h encontra moradores de Lagoa Nova.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A candidata começa o domingo reunindo-se com moradores da comunidade Rainha da Paz, às 8h30. Meia hora depois participa do Desfile de 7 de setembro e às 10h reúne-se com assessores de campanha no restaurante Cuxá. Às 11h encontra amigos de candidato a vereador na rua da Saudade, em Morro Branco, e a partir das 15h30 inicia caminhada pela zona norte (saída: Praça do Sol).

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A candidata faz caminhada pela manhã nas praias dos Artistas, do Meio e do Forte (saída: rótula da Ladeira do Sol) e à tarde nos conjuntos Panorama e Potengi (saída: Pátio da Feira, na av, João Medeiros).As agendas de Dário Barbosa (PSTU), Miguel Mossoró (PTC), Sandro Pimentel (PSOL), Pedro Quithé (PSL) e Joanilson de Paula ("Liberta Natal I") serão publicadas assim que enviadas ao portal.