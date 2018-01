Bancários votam indicativo de greve Caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, a partir de sexta-feira (26) o natalense ficará sem serviço bancário.

Como parte da campanha salarial, os bancários realizam assembléia nesta quinta-feira (25), às 18h30, na sede do Sindicato dos Professores, ocasião em que votam indicativo de greve.



Caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, a partir de sexta-feira (26) o natalense ficará sem serviço bancário.



Os bancários querem aumento de 31%, reposição das perdas salariais referentes ao período que vai de julho de 1994 a 2008, contratação dos concursados e fim do assédio moral.



Na manhã desta terça-feira (23), a categoria promoveu uma manifestação em frente às agências do Itaú e da Caixa Econômica Federal do Alecrim com a finalidade de avisar à população da possibilidade de greve. Amanhã (24), haverá outro ato público.