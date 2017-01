Bahia x ABC: vale subida na classificação Esquadrão de aço ocupa a décima colocação enquanto o alvinegro está três posições acima. Nos últimos quatro jogos entre as duas equipes, todos pela série C, foram duas vitórias para cada lado.

93 títulos estaduais vão a campo nesta terça-feira (8) no partida entre Bahia e ABC, válida pela décima rodada da série B. O tricolor baiano tem 43 conquistas enquanto o alvinegro potiguar tem 50 títulos estaduais.



Em confrontos diretos, os dois clubes já se encontraram oito vezes. Só na série C do ano passado foram quatro jogos entre ABC e Bahia com duas vitórias para cada lado. Já na série B, o alvinegro ocupa a sétima colocação com treze pontos enquanto o esquadrão de aço está três posições abaixo somando doze pontos.



No último treino que antecedeu ao jogo, o técnico Arthuzinho fez mistério quanto aos titulares que vão enfrentar o ABC. Contudo, existe a tendência que Alison e Cléber Carioca formem a dupla de zagueiros do tricolor. Já Fausto está suspenso após a expulsão contra o Avaí. Rogério é que vai atuar como volante contra o ABC.



O técnico do Bahia aproveitou o treinamento para trabalhar algumas jogadas ensaiadas bem como corrigir o posicionamento dos atletas dentro de campo.



Já o alvinegro não poderá contar com Jean, expulso contra o Ceará, e Marcelinho, que recebeu terceiro cartão amarelo no mesmo jogo. A boa notícia é que o técnico Ferdinando Teixeira vai contar com o retorno de Márcio Hahn, que cumpriu suspensão na última partida



Bahia e ABC se enfrentam no estádio Jóia da Princesa. O árbitro do jogo será o Francisco Carlos do Nascimento, que será auxiliado por Pedro Jorge Araújo e Carlos Titara da Rocha. O trio é de Alagoas. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, a partida entre o tricolor baiano e o alvinegro potiguar a partir das 20h30.