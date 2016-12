Lar Espírita da Vovozinha pode deixar idosas sem abrigo

Artur Dantas Josefa Braga :"Muitas idosas não teriam pra onde ir caso a Casa fechasse".

O presidente do Lar, João Francisco Souza, explica que o TAC foi assinado há quase um ano. Mas, como a instituição depende de doações, não foi possível conseguir a quantia necessária. “Se não fizermos essa obra, o Ministério Público pode aplicar multas e se não podermos pagar, pode até solicitar a interdição”, lamenta.As melhorias prevêem uma modificação na estrutura dos banheiros, que precisam ser alargados, ter a disposição das portas mudadas, dos quartos para os corredores, e receber pisos antiderrapantes. As modificações terão de ser realizadas no intuito de prevenir acidentes.João Francisco explica que está apelando para doações, para que possa dar início às obras. “As pessoas podem ajudar doando cimento, cerâmica, material em geral ou recursos para o custeio da mão-de-obra”, diz.A possível interdição do lar acarretaria muitos problemas às idosas. Interna do lar há oito meses, Josefa Braga de Lima explica que o fechamento da casa acarretaria muitos problemas às idosas. “Aqui é muito bom. Recebemos cuidados médicos, remédios e alimentação e, caso o lar fosse fechado, muitas pessoas ficariam sem abrigo porque a família as abandonou”, revela.O problema é ainda mais dramático no pavimento superior, onde ficam alocadas as internas em estado de saúde mais delicado. “Muitas delas não têm condição de se locomover. Só Deus sabe qual seria o destino delas”, finaliza Josefa.As doações podem ser feitas através de depósito para:Associação Espírita Enviados de JesusBanco do BrasilConta: 3085-6Agência: 28 70-3