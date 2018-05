Inscrições para o Vestibular da UERN começam na segunda-feira (27)

Na próxima segunda-feira (27) começam as inscrições para o Vestibular 2009 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Serão oferecidas 2.220 vagas em 31 cursos de graduação com 71 habilitações nos campi universitários de Mossoró, Assu, Pau dos Ferros, Patu e Natal, e nos núcleos avançados de ensino em Caraúbas, Areia Branca, Apodi, Macau, João Câmara, São Miguel, Alexandria, Umarizal, Touros e Caicó.As inscrições deverão ser efetuadas de forma presencial exclusivamente pelos candidatos do Sistema de Cotas (50% das vagas são destinadas a alunos de escolas públicas). Os demais deverão se inscrever via Internet. O valor da taxa da inscrição é de R$ 100,00 (cem reais).Têm direito à inscrição gratuita os Candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em escola pública do Rio Grande do Norte e o concluído de 2006 a 2008 ou que tenham cursado e concluído todo o Ensino Médio em escola privada do Rio Grande do Norte, no período de 2006 a 2008, na condição de aluno bolsista, e o valor da bolsa nas três séries tenha sido igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do valor da mensalidade escolar.Também têm direito a isenção total da taxa de inscrição os candidatos doadores de sangue, que tenham efetuado, no mínimo, três (três) doações sanguíneas convencionais para Instituições Públicas, vinculadas à Rede Hospitalar Estadual, no período de doze meses anteriores à data de publicação do Edital do PSV/2009 (de 27 de setembro de 2007 a 26 de setembro de 2008).A inscrição via Internet só será admitida no endereço eletrônico www.uern.br , link COMPERVE, no período compreendido entre às 9h do dia 27 de outubro e às 23h59 do dia 9 de novembro (horário local).A inscrição presencial (para candidatos cotistas) deverá ser efetuada no horário das 8h às 17h (horário local), no período de 27 a 31 de outubro de 2008, no Campus Central e nos Campi Avançados. Em Natal, a sede provisória do campus da UERN se localiza na Av. Airton Senna, 4241 – Neópolis (antigo Shopping Neópolis).Os locais das provas serão divulgados até o dia 15 de janeiro de 2009, através do site www.uern.br, link COMPERVE. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2009. O edital completo está disponível na página eletrônica da UERN: www.uern.br.* Com informações da Assessoria da UERN.