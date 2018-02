Fabrício Gaspar tenta impugnar candidatura de Peixoto em Ceará-Mirim

O ex-secretário de Obras de Ceará-Mirim e candidato à Prefeitura do município, Fabrício Gaspar (PSDB), aciona Justiça Eleitoral com a intenção de cassar o registro de candidatura de Antônio Peixoto (PR) por suposta captação ilícita de sufrágios. Segundo assessoria de Gaspar, Peixoto estaria se beneficiando eleitoralmente da distribuição do “Programa do Leite”. Porém, o candidato do PR não conta com o apoio do Governo do Estado nem da Prefeitura do município.De acordo com o advogado André Castro, que trabalha para o candidato Fabrício Gaspar, a pessoa encarregada da distribuição do leite em Ceará-Mirim era um correligionário de Peixoto e só estaria cadastrando quem votasse no candidato do PR. “Tanto é verdade que o Governo do Estado mudou a pessoa que estava encarregada da distribuição”, diz o advogado.André Castro também afirma que houve entrega de bebidas durante caminhada de Peixoto, o que seria proibido pela Justiça Eleitoral caso a distribuição fosse bancada pela coligação. Assim, também acusa Peixoto de captação ilícita de sufrágio devido a essa distribuição.Antônio Peixoto, que tem larga vantagem sobre Fabrício Gaspar de acordo com as últimas pesquisas, já havia sido acusado pelo candidato de se beneficiar eleitoralmente com o uso de uma rádio de Ceará-Mirim. Na época, a coligação de Peixoto afirmou que a medida era desespero da coligação adversária e a Justiça indeferiu a representação de Fabrício Gaspar.A reportagem do Nominuto.com não conseguiu estabelecer o contato com a assessoria jurídica de Antônio Peixoto, que continua em campanha em Ceará-Mirim.