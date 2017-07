Handebol feminino conquista a primeira vitória em Pequim Com gol no último segundo de jogo, o Brasil consegue a vitória sobre as sul-coreanas, líderes do grupo.

Uma partida bastante movimentada. Assim pode ser definida a disputa entre Brasil e Coréia do Sul, realizado nesta sexta-feira (15). As brasileiras superaram as francas candidatas a medalha de ouro nos jogos olímpicos de Pequim 2008 pelo placar de 33 a 32. O resultado deixa o time aceso na competição com três pontos.



Durante o primeiro tempo, a jogadora Alexandra foi o destaque marcando seis gols. A primeira etapa foi encerrada com o Brasil à frente com um placar confortável de 17 a 12. A velocidade imposta pelo grupo impressionou as coreanas, que paravam na forte marcação brasileira.



Na segunda etapa, a equipe continuou forte, aproveitando espaços e criando jogadas ofensivas. Entretanto, as coreanas se recuperaram e passaram a ameaçar a vantagem brasileira. O final do jogo foi muito disputado.



A Coréia empatou em 25 iguais, mas com duas jogadoras fora de quadra, permitiu uma reação verde e amarela. Faltando um segundo para o encerramento da partida, Ana Paula fecha o placar para o Brasil: 33 a 32.



O próximo desafio da equipe brasileira é a Suécia. O Brasil segue uma vitória (Coréia do Sul), um empate (Hungria) e duas derrotas (Alemanha e Rússia).