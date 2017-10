ABC não confirma novas contratações

Depois da dispensa de Vainer e Allyson na semana passada, o ABC continua à procura de reforços para o time. Algumas especulações apontam para o volante Alexandre Oliveira, do Santa Cruz (PE) e Charles, do Campinense, time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

As negociações, portanto, não foram confirmadas pela diretoria alvinegra. O presidente Judas Tadeu explicou que não houve acerto com nenhum dos jogadores apontados. Em contrapartida, o lateral esquerdo Piauí se apresentou ao clube na quinta-feira (4) e treinou a parte física.

Há duas semenas, o jogador do Brasiliense Athirson teria acertado a vinda para o alvinegro, mas as negociações não avançaram.