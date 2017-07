ABC: atacante é emprestado ao Treze/PB

O atacante Gabriel, jogador formado nas categorias de base e grande destaque do ABC, foi emprestado ao Treze de Campina Grande/PB.O anúncio foi feito pelo Departamento de Futebol do Alvinegro na manhã desta quinta-feira (14), e o atleta já viajou para se apresentar ao time paraibano.Gabriel permanecerá na Paraíba até o final do mês de novembro, quando acabará o empréstimo, e foi contratado para participar da Copa Paraíba de Futebol.A competição dará ao campeão o direito de participar da Copa do Brasil 2009. A estréia do Treze/PB está marcada para o dia 21 de setembro, contra o Sousa/PB, no estádio Marizão, em Sousa (PB).Fonte: www.abcfc.com.br