Eleitores não poderão levar celulares ao local de votação

Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral proíbe que os eleitores portem celulares enquanto usam a urna eletrônica no dia 05 de outubro. As pessoas que levarem o aparelho às sessões deverão deixá-los aos cuidados dos mesários.O TRE também regulamentou como será o auxílio às pessoas com deficiência. Só poderão receber ajuda aqueles que não possuem membros superiores, os que por falta de dedos não podem digitar na urna eletrônica, os que tiverem os dois braços engessados, que não possuem controle do movimento ou paralisia dos braços e das mãos.Crianças de até sete anos poderão acompanhar um adulto à cabine de votação, desde que não digitem na urna. Votar com pessoasque tenham oito anos ou mais é proibido pela Justiça Eleitoral.