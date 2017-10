Morre no Rio o ator Fernando Torres Torres morreu de enfisema pulmonar, segundo sua empresária. Ele era casado com Fernanda Montenegro e pai de Fernanda Torres.

O ator, locutor, produtor e diretor Fernando Torres morreu em casa nesta quinta-feira (4), em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Torres morreu de enfisema pulmonar, segundo informação de sua empresária. De acordo com sua empresária, ele será cremado na sexta-feira (5).



De uma família de artistas, ele era casado com Fernanda Montenegro e pai de Fernanda Torres e do cineasta Cláudio Torres. Torres deixa também três netos.



Fernando estreou no teatro em 1949, atuando em "A Dama da Madrugada", de Alejandro Casona.



Em 1952, se casou com a também atriz Fernanda Montenegro, a quem tinha conhecido na época em que foi locutor.



Nos anos de 1956 a 1958, trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, como ator e como assistente de direção, e assina pela primeira vez a direção de um espetáculo em "Quartos Separados", 1958.



Em 1959, fundou com Fernanda Montenegro, Sérgio Britto e Gianni Ratto, o Teatro dos Sete, onde atuou principalmente como produtor. Dirige, ainda na companhia, em “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, 1961, sendo premiado como diretor revelação.



Seu último trabalho no cinema foi sob a direção do filho Cláudio em "Redentor", de 2004, quando atuou ao lado da esposa, Fernanda Montenegro - veja a entrevista de Fernanda Montenegro para o RJ TV sobre o filme. Em "2000", ele fez uma participação especial na novela "Laços de Família".