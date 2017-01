Natal sedia 2ª Jornada Norte-Nordeste de Qualidade de Vida Objetivo é apresentar as boas práticas da qualidade de vida, estilo de vida saudável e bem-estar para profissionais de variadas áreas.

O Governo do Estado, a Associação Brasileira de Qualidade de vida (ABQV) e o Sesi Nacional estão promovendo a Segunda Jornada Norte-Nordeste de Qualidade de Vida. A abertura do evento aconteceu na tarde desta segunda-feira (7) no auditório da Casa da Indústria.



Na solenidade estiveram presentes o secretário estadual de Administração do RN, Paulo César Medeiros, a vice-presidente de eventos da ABQV, Cecília Cibella Shibuya, o superintendente do Sesi/RN, Raimundo Cruz Filho, e o diretor regional do Senai, Rodrigo Melo.



A conferência de abertura foi proferia pelo pernambucano Mauro Barros e tratou dos desafios e novas abordagens para a promoção da qualidade de vida. Nesta segunda jornada o objetivo é apresentar as boas práticas da qualidade de vida, estilo de vida saudável e bem-estar para profissionais das áreas de saúde, educação física, nutrição, serviço social, psicologia, recursos humanos, responsabilidade social e educação.



O secretário de Administração do RN, Paulo César Medeiros, destacou as ações do Governo do Estado para promover uma melhor qualidade de vida e satisfação dos servidores nas repartições de trabalho. “A criação do PQV é um decreto assinado pela governadora Wilma de Faria e instituído a todos os órgãos da administração estadual, cabendo a cada pasta, desenvolver as ações internas de qualidade de vida e saúde no trabalho”, acrescentou o secretário.



A jornada será encerrada na tarde desta terça-feira (8) com palestras sobre o “Controle do estresse na Vida Pessoal e no Trabalho” e ainda a “Qualidade de Vida para Pessoas, Organizações e a Comunidade”. No turno da manhã haverá apresentações de trabalhos científicos. Na ocasião o secretário de Administração Paulo César Medeiros e o professor da UERN Júlio Rezende vão mostrar as “Transformações no Ambiente Organizacional e Qualidade de Vida da Searh”.



Searh

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos, desenvolve em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde 2006, um programa de qualidade de vida e saúde no trabalho. Diariamente os servidores contam com atividades de ginástica laboral e massagem relaxante nos respectivos setores.



O programa de qualidade de vida da Searh também é responsável por pesquisas de satisfação, que mostram o nível de interesse dos servidores, a realização de eventos e organização de palestras educativas para mudanças de hábitos. “A promoção da qualidade de vida no trabalho não depende apenas das empresas e organizações, é preciso que o servidor aceite de forma espontânea participar desse processo de transformação e melhoria da saúde para evitar o stress e outras doenças”, explicou Paulo César.



Fonte: Assecom