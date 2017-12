Robinho brilha em vitória do Manchester City Ex-atacante do Santos marca um gol, dá passe para outros dois diante da torcida do ‘primo pobre’ do United

Robinho começou, definitivamente,a conquistar o coração do torcedor apaixonado do Manchester City. Numa grande atuação, o santista liderou a sua nova equipe na vítória de 6 a 0 sobre o Portsmounth por 6 a 0 neste domingo, quinta rodada do Campenato Inglês. Ele voltou a marcar e ainda fez assistências.



A partida foi realizada diante da torcida, no estádio City of Manchester. A goleada se deu sobre a equipe do gigante inglês Peter Crouch. E começou a ser construída aos 13 minutos de jogo depois que a equipe havia perdido boas oportunidades. Robinho deu passe preciso para Jô no meio da zaga da Portsmouth. O ex-corintiano dominou bem, cortou o goleiro James e empurrou para o fundo das redes.



Aos 19, após cobrança de escanteio de Elano, o zagueiro Dunne ampliou. No segundo tempo, Robinho deixou a sua marca o dele. Em rápido contra-ataque Jô retribuiu o presente dado pelo ‘Rei das Pedaladas’ na etapa inicial e rolou na medida para o companheiro fazer o terceiro aos 12 minutos do segundo tempo.



Wright-Philips, aos 23, Evans – após mais uma assistência de Robinho – aos 34, e Fernandes, aos 39 da etapa final, completaram a goleada.



Com a enorme vantagem no placar, o City começou a tocar mais a bola, mas sem deixar de agredir o adversário. Nas arquibancadas, a torcida gritava ‘olé’ e saudou, de pé, o brasileiro Robinho quando ele foi substituído por Sturridge aos 42 minutos.



Com informação das agências internacionais