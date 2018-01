Candidato apoiado por prefeito de Santa Cruz tem registro cassado

O candidato à Prefeitura de Santa Cruz, Péricles Farias (PSDB), teve o seu registro cassado no fim da tarde desta sexta-feira (26) e está impedido de disputar a eleição. O motivo da decisão do juiz Airton Pinheiro, da 16ª Zona Eleitoral, foi abuso do poder econômico.Apoiado pelo atual prefeito de Santa Cruz, Luiz Antônio (PTB), o Tomba, Péricles Farias teria se beneficiado eleitoralmente de eventos realizados e patrocinados pela Prefeitura de Santa Cruz, como shows na cidade e o 3º MotoFest, realizado em Santa Cruz. A coligação “Santa Cruz é do Povo”, que tem Dr. Petrônio (PT) como candidato à Prefeitura, observou as irregularidades e ingressou com a representação, que recebeu parecer favorável do Ministério Público.Em sua decisão, o juiz Airton Pinheiro disse que houve uma “maciça e massiva promoção eleitoral do candidato por parte da Prefeitura de Santa Cruz” e, desta forma, tornava o candidato inelegível por três anos, tendo cassado, inclusive, o registro para o pleito desse ano.No entanto, o juiz não entendeu que houve captação ilícita de votos por parte do candidato, como foi denunciado pela coligação adversária. Assim, Péricles poderá continuar a fazer a campanha enquanto o TRE não julgar o possível recurso do candidato.