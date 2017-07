Definidos os semifinalistas da Copa Robinson Faria Boca x Juventus, e Palmeiras da Una x Volta Redonda fazem os duelos dos melhores.

Foram definidos os semifinalistas da sétima edição da Copa Robinson Faria de Futebol Amador, evento que sacode todo o interior do estado, revela novos valores para o nosso futebol e tem a particpação de todos as cidades-pólos do esporte do RN..



O Boca reina no interior do RN. Depois de um empate em 2 a 2 contra o Santos de Piau, no último final de semana, em Brejinho, o Boca Juniors de Lagoa Salgada garantiu uma das quatro vagas na penúltima fase. O segundo classificado foi o Volta Redonda de Lagoa Salgada que venceu o Botafogo de Umari por 4 a 3. As outras duas equipes classificadas são o Juventus de Serra Caiada e o Palmeiras de Una.



A primeira rodada dos confrontos das semifinais ficou assim: Boca Juniors x Juventus, no próximo sábado, às 15h, no estádio municipal de Serrinha e no domingo, a partida entre Palameiras de Una x Volta Redonda, às 15h, no estádio municipal de Brejinho. Os jogos da volta estão marcados para os dias 23 e 24. As finais devem acontecer nos dias 31 deste mês e 7 de setembro.



Semifinais da Copa Robinson Faria



16 /08 - Boca Juniors/Lagoa Salgada x Juventus/Serra Caiada - 15h - Serrinha

17/08 - Palmeiras/Una x Volta Redonda/Lagoa Salgada - 15h - Brejinho