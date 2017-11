A árdua tarefa de quem precisa pesquisar história no Rio Grande do Norte

Fotos: Vlademir Alexandre Cláudio Galvão é autor de diversos livros sobre o passado musical do RN.

Galvão demorou 20 anos para publicar o livro A modinha Norte-rio-grandense.

"É bastante trabalhoso. Falta muita documentação, números de referências, ninguém sabe ao certo onde estão e qual a origem dos artistas. Realmente, não é fácil", reconhece a pesquisadora Jailma Medeiros, do setor do Núcleo de Pesquisa e Documentação do Museu Câmara Cascudo. Uma das responsáveis por organizar as exposições baseadas nas coleções do arquivo do museu, Jailma afirma que muitas das mostras surgiram após pesquisas intensas.O melhor exemplo resultou em uma exposição do escultor Etewaldo Santiago, dentro da programação da Semana Nacional de Museus, em maio deste ano. A princípio, o acervo do museu só dispunha de uma obra do escultor natural de Ceará-Mirim. Para realizar a exposição, foi feito um mapeamento das obras de Santiago pelo Estado. O resultado, como define a própria Jailma, foi surpreendente."Realmente, não tínhamos idéia. Descobrimos que ele ganhou vários prêmios e que algumas das esculturas mais conhecidas do Estado são de autoria dele. Só que como nenhuma está assinada, pouca gente sabia", diz, citando como exemplo a estátua de Iemanjá na Praia do Meio, o casal de namorados exposto no Parque das Dunas e o soldado da entrada do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, na Avenida Hermes da Fonseca.Esforço semelhante foi empreendido na pesquisa sobre a vida e obra das artesãs Luzia e Ana Dantas, que rendeu um catálogo expositivo. Atualmente, Jailma Medeiros vem se dedicando a uma pesquisa sobre artistas rendeiras no Rio Grande do Norte. A pesquisa, que vem sendo desenvolvida desde o ano passado, toma por base um levantamento dos artesãos que utilizam a técnica no Estado feito na década de 70 pelo músico e historiador Oswaldo de Souza.A partir desse primeiro passo, Jailma e a pesquisadora Silena Rocha, também do departamento de documentação do MCC, já conseguiram reunir 300 peças de artesanato, além de fazer contato com uma associação de mulheres rendeiras em Jacumã.O projeto mais ambicioso da dupla é fazer um levantamento geral dos principais artesãos do Rio Grande do Norte. "Aqui no Estado existem vários artistas respeitados no Brasil inteiro, e até internacionalmente, mas não se tem conhecimento disso ou não se sabe onde estão suas obras", diz Silena Rocha. "Mas é um trabalho bem ambicioso e a longo prazo", completa Jailma Medeiros. "É preciso mergulhar de cabeça na pesquisa".Adepto da pesquisa à moda antiga, o historiador ensina que a principal fonte de um pesquisador deve ser primeiro documentos como cartas, certidões, escrituras e livros. Em segundo lugar, vem a entrevista com fontes e testemunhas relativas ao assunto pesquisado. "O problema é você saber discernir o que é desvio de memória da fonte e o que de fato aconteceu. Aí, cabe ao pesquisador filtrar o que de fato importa", recomenda.Autor de diversos livros sobre a história do RN, Galvão se recorda sem arrependimento do processo de pesquisa que deu origem ao livro A Modinha Norte-rio-grandense. O livro, que traz biografias e partituras dos principais compositores potiguares entre o final do século 19 e início do século 20, começou a ser trabalhado em meados de 1980."Naquela época, fui atrás de pessoas que viveram naqueles anos e cantaram aquelas músicas e gravei tudo em fita K-7. Depois, ouvia tudo e transcrevia para a partitura", conta. O trabalho só foi concluído vinte anos depois, com a ajuda de um programa de computador para transcrições de partituras.Esforços dessa categoria são comuns para Galvão, que mantêm no computador de sua casa um resumo dos assuntos abordados nas edições do jornal A República a partir de 1889. "À medida que eu lia os jornais, ia anotando as coisas que me interessavam. Assim, se eu precisar ver alguma coisa é só consultar aqui e depois ir atrás da edição correspondente", diz, acrescentando que é nos jornais que estão os melhores registros da história do Rio Grande do Norte.Infelizmente, a tarefa de ler e vasculhar os periódicos de décadas e séculos passados tem se tornado cada vez mais difícil devido ao estado atual em que se encontra o Arquivo Público do Estado. De acordo com Galvão, veio em boa hora a recente Ação Civil, de autoria do promotor João Batista Machado, exigindo a preservação do acervo público."O problema é que o Arquivo Público é tratado como quintal das repartições. Tudo o que não querem mais, jogam naquela sala. O que falta é profissionalismo para garantir a preservação do acervo, funcionários qualificados para lidar com a conservação daquele material. Espero que essa ação dê resultado e que a história seja preservada", diz o pesquisador.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)