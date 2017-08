Ecletismo dá o tom da última noite do MADA 2008

Divulgação Lirinha, vocalista do Cordel do Fogo Encantado.

A programação conta ainda com a participação de nove artistas independentes locais e de outros estados do país, a partir das 21h, além de atrações paralelas voltadas para a música eletrônica que se apresentam na tenda Eletromada.As atrações de sábado marcam o encerramento da edição comemorativa de 10 anos de existência do festival. Este ano, o MADA contou com uma programação especial que incluiu uma seletiva que deu vaga na programação a duas bandas independentes e um ciclo de seminários que reuniu produtores, músicos, jornalistas e representantes do poder público num debate voltado à produção cultural em diversos setores.No festival propriamente dito, a curadoria trouxe nada menos que 28 atrações, que representaram bem as várias tendências e rumos que a música brasileira segue atualmente. Durante os primeiros dias do evento, apresentaram-se nomes como Pato Fu (MG), Autoramas (RJ), Lobão (RJ), Rastafeeling (RN), Curumim (RJ), Os Poetas Elétricos (RN), Motosierra (Uruguai), Lunares (RN), Síntese Modular (RN), entre outros.O grupo potiguar Rosa de Pedra ficou encarregado de abrir a noite deste sábado com suas canções que misturam música pop e elementos regionais, acrescida da participação da companhia de dança tribal Xamã. Na seqüência, sobem ao palco os paraibanos do Sem Horas com seu rock básico, seguidos dos cariocas do Macanjo, que faz um som pop com pitadas de surf music. Por volta das 22h30, os mineiros do Falcatrua abrem passagem para aquela que muitos consideram a grande atração da noite: a cantora Malu Magalhães, que com apenas 15 anos já carimbou passagens para os principais festivais do país com seu folk rock ingênuo.O grupo Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco às 23h40. Uma das atrações mais aguardas do festival, os pernambucanos se apresentam no MADA pela primeira vez. Os fãs da banda, velha conhecida do público natalense, já sabem o que esperar: canções em tom apoteótico e profético, intercaladas por poesia e teatralidade, presentes em O Palhaço do Circo sem Futuro (2002) e Transfiguração (2006), principais trabalhos do grupo.O carioca Seu Jorge vem em seguida, trazendo um clima bem mais ameno, com seu repertório voltado para o samba e o pop. Depois, o americano Josh Rouse mostra um som que guarda proximidades com o folk de Byrds, Neil Young e Buffalo Springfield. Apesar de já contar com sete discos de estúdios, somente Home, de 2000, foi lançado no Brasil. Mesmo assim muita gente anda ansiosa pela apresentação do cantor, que deve concentrar o repertório do show nos seus dois últimos e elogiados discos — Subtitulo (2006) e Country House City Mouse (2007). Para os que sobreviverem à maratona, o duo cearense eletro-punk Montage fecha a noite e o festival.