Mossoró sedia a terceira Feira da Beleza

Arquivo APAB/Divulgação Evento promove cursos, seminários e propicia novos negócios aos participantes.

Com um super-estrutura, facilitada pela versatilidade da área de eventos do estabelecimento, compreendendo os salões, mini-salas e o corredor do “Hall de Exposições”, a organização estima a presença de mais de duas mil pessoas durante os dois dias do evento, onde o público presente poderá conferir o que há de mais moderno no segmento de cabelos, estética e unhas.Apesar de ainda estar em sua terceira edição, a feira já começou grande, pela dinâmica da atividade e pela preocupação cada vez mais comum de homens e mulheres em buscar mais qualidade de vida, condicionada à auto-estima.A feira abre oportunidade também para a realização de negócios, cursos, palestras, seminários, além da troca de experiências com profissionais da região e de outros estados, como o Ceará.Para a edição 2008, estão previstos diversos lançamentos de produtos, nacionais e internacionais, exposição das novas tendências do mercado, novidades da medicina estética, moda e cortes modernos de cabelos.Os palestrantes - a maioria de São Paulo - garantem ainda muitas surpresas, guardadas para o período da feira. No ano passado, quem participou do evento foi Édson Freitas, que é o cabeleireiro de Xuxa, e ficou realmente encantado com o evento, a organização e o público participante. Dentro da programação da feira ainda haverá concursos de maquiagem artística e social, penteados e decoração de unhas, tudo com direito a prêmios.Para as diretoras da APAB/RN, Cristina Santos e Adalgiza Azevedo, a feira é um momento singular para os profissionais poderem se qualificar, em virtude da velocidade das transformações no mundo da beleza.Fonte: Assessoria de imprensa Hotel VillaOeste