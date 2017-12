ZooN promove oficina voltada para o ator no cinema

Divulgação Atriz Marcélia Cartaxo ministra seminário em Natal entre os dias 22 e 27 de setembro.

A oficina destina-se a pessoas ou atores que desejam aprender, desenvolver ou aperfeiçoar a técnica de interpretação para cinema.Temas como a observação do comportamento do corpo, da forma de sentir e se expressar diante de uma câmera, são abordados de forma prática com a proposta de conduzir o participante a ser um “fazedor de emoções”, usando sua criatividade a partir da experiência de vida de cada um.Atriz e cineasta premiada no panorama do cinema nacional, Marcélia Cartaxo nasceu em Cajazeira, na Paraíba. Com o espetáculo “Beiço de Estrada”, dirigido por Eliézer Filho, viajou o país, o que proporcionou ser descoberta pela cineasta Suzana Amaral e a ganhar o papel central do filme “A Hora da Estrela”.O filme se tornou ícone do cinema e revelou a atriz, que foi premiada como a primeira atriz brasileira a ganhar o prêmio Urso de Prata no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 1986 e melhor atriz no Festival de Cinema de Brasília.Seguiram-se outros prêmios e inúmeros trabalhos entre eles os filmes “Fronteiras das Almas”, “Césio 137” “Brasa Adormecida”, “Madame Satã”, “O Céu de Suely” e “Batismo de Sangue”, as peças teatrais “Torturas nunca mais”, “Bispo do Rosário”. Na televisão, participou de novelas e minisséries como, “Aquarela do Brasil”, “Mico Preto”, “Amazônia”, “Tocaia Grande”, “Mandacaru”, “Porto dos Milagres”, “Suave veneno”, “A Pedra do Reino” e “Desejo Proibido”.Em 2003, co-dirigiu e atuou no curta-metragem “Tempo de Ira”, premiado como melhor filme em diversos festivais brasileiros, além de ganhar prêmios de melhor atriz, direção, roteiro e fotografia.Atualmente desenvolve projetos na área de teatro e cinema, e trabalha como preparadora de elenco em diversos filmes.O Projeto Natal de Formação em Cinema e Vídeo realizou 06 (seis) módulos com profissionais renomados do cinema brasileiro ao longo do projeto, os quais tiveram uma ótima repercussão com o público e com os profissionais convidados que participaram.

Projeto Natal de Formação de Cinema - Cena 7: O Ator no Cinema:

Informações e reservas: 3211-2921 / 8824-9961 / 9953-9885 – [email protected] 22 a 27 de setembro de 2008ABERTURA: 22 de setembro, 19h00 – Solar Bela VistaPALESTRA DE ABERTURA: Marcélia Cartaxo e Convidados LocaisExibição do curta-metragem Tempo de Ira, de Marcélia CartaxoOFICINA: 23 a 27 de setembro – 19h às 23h - LOCAL: UnP – Unidade Nascimento de CastroINVESTIMENTO: 150,00 (cento e cinquenta reais)25 vagasAlunos da UnP têm 10% de desconto.INSCRIÇÕES – Livrarias Poty Livros (centro/salgado filho/praia shopping)