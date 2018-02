Nasemana: "temos um pré-sal de energia eólica", diz Jean Paul Prates

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

destaca a entrevista com o secretário estadual de Energia e Assuntos Institucionais, Jean-Paul Prates, que fala das pretensões do governo para o campo energético e ressalta o potencial do RN no tocante à energia eólica.A Petrobras quitou duas dívidas antigas com o Rio Grande do Norte: a refinaria e a TermoaçuDiógenes Dantas: Faz um comparativo com a eleição de 1992 onde a governadora Wilma de Faria elegeu um "poste": Aldo Tinoco, e o pleito deste ano onde ela apóia Fátima Bezerra.• Na Política: Nasemana traz um perfil dos oito candidatos à Prefeitura de Natal.• Na Política: Constituição 20 anos: ainda é motivo de comemoração,• Na Cidade: Quadras de esportes carecem de infra-estrutura• Na Economia: RN começa segunda etapa da vacinação contra febre aftosa• Na Cidade: Terceiro Setor: Postura mais profissional para mercado competitivo.• Na Polícia: voto com segurança• Marcos Alexandre: Jogo indefinido• Roberto Guedes: Wilma e Tatá perdem este ano.• Na Tecnologia: Tecnologia na mão• 20 Perguntas: o que o eleitor precisa saber no dia da eleição• No Dois: Bom humor, atividade física e pensamentos positivos: ingredientes para uma vida melhor.• Na Gastronomia: Vai um sanduba aí?.• Na seção Estar Bem: As barreiras que a mulher ultrapassa• Na Cultura: Pé na estrada: artista plástico flávio freitas lança livro e exposição baseado em suas experiências de viagem ao lado dos filhos• Alex de Souza: Saga das trevas eternas• Getúlio Soares: feijoada beneficente.• Pessoas que você precisa conhecer melhor: Nelson Freire• No Esporte: América precisa pontuar para fugir da zona de perigo• No Esporte: Vôlei Feminino conquista acesso à Divisão Especial em 2009• Alan Oliveira: Copa de 2014 e a "indústria da bola"• Edmo Sinedino: tem que pontuar• No Esporte: Ele respira esporte: Flávio Tinoco• No Turismo: Parar nem pensar: a terceira idade quer mais é percorrer o mundo• Zenaide Castro: Reunião do Conetur próxima semana.•A coluna Noestilo traz um pequeno guia para orientar o cidadão nas eleições.