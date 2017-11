MinC divulga lista de filmes que concorrem a vaga no Oscar 2009

O Ministério da Cultura divulgou nesta terça (9) a lista de filmes de longa-metragem inscritos para concorrer à seleção para a indicação brasileira ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira na edição 2009 do Oscar. O prazo para inscrição foi encerrado na última segunda-feira (8).Os filmes serão apreciados pela Comissão que indicará o longa brasileiro para concorrer à seleção internacional. A Comissão será composta pelos profissionais da área audiovisual Antonio Alfredo Torres Bandeira, Cleber Eduardo Miranda dos Santos, Silvia Maria Sachs Rabello, Maria Dora Genis Mourão, Giba Assis Brasil e Paulo Sérgio Almeida, sob presidência do secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin.O título da produção nacional escolhida será divulgado no dia 16 de setembro, no Rio de Janeiro, após reunião da Comissão de Seleção.O filme indicado pelo Brasil será avaliado pelos organizadores da premiação nos Estados Unidos da América, que selecionará os cinco filmes, dentre os títulos indicados por mais de 90 países, que concorrerão na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. A cerimônia de entrega do Oscar 2009 acontece no mês de fevereiro.

Confira a lista dos títulos inscritos, em ordem alfabética:

• A Casa de Alice

, de Chico Teixera - Cinematográfica Filmes

• A Via Láctea,

dirigido por Lina Chamie - Girafa Filmes

• Chega de Saudade,

dirigido por Laís Bodanski - Buriti Filmes

• Era Uma Vez,

de Breno Silveira - Conspiração Filmes Entretenimento Ltda.

• Estômago

, de Marcos Jorge - Zen Crane Filmes e Indiana Production Company

• Meu nome não é Johnny,

de Mauro Lima - Atitude Produções e Empreendimentos Ltda

• Mutum

, dirigido por Sandra Kogut - Tambellini Filmes

• Nossa vida não cabe num Opala,

de Reinaldo Pinheiro - Sequência 1 Cinema e Propaganda.

• Olho de Boi,

de Hermano Penna - Luz XXI Cine Vídeo Ltda.

• Onde andará Dulce Veiga?,

dirigido por Guilherme de Almeida Prado - Star Filmes

• O Passado,

de Hector Babenco - HB Filmes

• Os Desafinados,

dirigido por Walter Lima Júnior - Tamberllini Filmes

• O Signo da Cidade,

de Carlos Alberto Riccelli - Pulsar Prod. Art. E Culturais

• Última Parada 174,

de Bruno Barreto - RPJ Produtores Associados LTDA