TJ transmite primeiro júri com novas regras do Código Penal

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte transmite nesta quarta-feira (13) o primeiro Júri Popular a ser realizado na Comarca de Natal com as novas regras do Código Penal. O julgamento é de Diego Ferreira do Nascimento, vulgo “Diego Cabeção” ou “Diego Cocão”, acusado da prática de tentativa de homicídio contra Jussara Nicácio.A expectativa é que a sessão de amanhã, com a mudança, seja mais ágil. “As novas regras vieram para agilizar os julgamentos”, afirma a juíza da 1ª Vara Criminal, Eliana Marinho Carlos, ao definir, entre as melhorias, a maior simplicidade na “quesitação” - perguntas feitas aos jurados – em especial nos casos como legítima defesa.O julgamento refere-se a um crime ocorrido na Praia do Meio, em Natal. A denúncia do Ministério Público afirma que Diego Ferreira, na manhã de 7 de setembro de 2007, encontrou-se com Fabiano Ferreira das Graças e o jurou de morte ainda naquele dia, motivado por vingança, pois, segundo o acusado, Fabiano era um informante da polícia.À noite, por volta das 23h, Diego foi cumprir o juramento, mas ao chegar na residência de Fabiano, não o encontrou e disparou os tiros contra a esposa dele, Jussara Nicácio. A vítima não foi atingida, pois conseguiu se esconder dentro da casa, “onde ficou até a manhã do dia seguinte, em estado de pânico”.Diego Ferreira encontra-se preso e vai a julgamento de acordo com as penas do artigo 121 do Código Penal. O júri terá início às oito horas da manhã e será presidido pela juíza Eliana Marinho Carlos.

Novas regras

No pacote de mudanças do Código Penal, aprovado pela Câmara no último mês de maio, os deputados eliminaram a possibilidade de um segundo julgamento, em tribunal do júri, no caso de réus acusados de homicídio. Até então, todos os réus condenados a penas igual ou superior a vinte anos de prisão tinham direito a um segundo júri e isso não é mais obrigatório.Outra medida importante aprovada pela Câmara foi o estabelecimento de um prazo máximo para a realização de julgamentos de homicídio. Segundo as novas regras, se em seis meses o juiz de uma determinada Vara não julgar um processo – seja por acúmulo de trabalho ou qualquer outro motivo – o caso será, automaticamente, remetido para outro fórum, com prioridade para a realização do julgamento.O pacote também acabou com vários mecanismos que, sob a justificativa de garantir a defesa dos acusados, eram usados para atrasar o julgamento, como as três audiências obrigatórias antes do júri. Outro fator para se destacar é que não existe mais a leitura de peças processuais. Algumas chegavam a durar três dias. Agora, acreditamos que tudo ficará mesmo mais ágil”, afirma a juíza Eliana Marinho.

* Fonte: TJ/RN.