A equipe Sub-15 do América se sagrou campeão invicto do Estadual 2008. O time comandado por Severo Júnior ganhou na manhã deste sábado (6) do Arsenal pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Ezaú.O América também teve o artilheiro da competição - Rivaldo com 21 gols - e o goleiro menos vazado - André.A campanha do América foi de 16 jogos sendo 44 pontos marcados, o equivalente a 14 vitórias e 2 empates.Fonte: www.americadenatal.com.br