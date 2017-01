TSE disponibiliza sistema de estatísticas para as Eleições 2008

O sistema Estatísticas TSE – Eleições 2008 já está disponível na Internet. O eleitor que quiser ter um perfil dos candidatos que concorrem ao pleito deste ano, devem acessar a página do Tribunal www.tse.jus.br, que irá encontrar informações como cagos, grau de instrução, sexo, faixa etária e diversas combinações de pesquisa.Os dados são atualizados quatro vezes por dia, a partir das informações dos tribunais regionais. No site do TSE o internauta encontra, ainda, informações estatísticas sobre as eleições passadas, realizadas no país desde o ano de 1994. Basta acessar o link Eleições e, no menu, escolher o pleito que se pretende pesquisar.

*Informações Asics/TSE .