3.400 empresas do RN podem ser excluídas do Simples Nacional

Três mil e quatrocentas empresas potiguares podem ser excluídas do Simples Nacional por falta de pagamento de impostos à Fazenda Pública Federal. Os procedimentos de exclusão já foram iniciados com a emissão de Atos Declarativos Executivos (ADE).As empresas que foram notificadas devem consultar o portal do Simples Nacional no endereço http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ e consultar seus débitos, que podem ser regulamentados por meio do próprio site.De acordo com Paulo Alencar, delegado adjunto da Receita Federal, o comparecimento aos Centros de Atendimento ao Contribuinte só se faz necessário em caso de contestação dos débitos.“Todos os débitos podem ser regulamentados pelo portal, inclusive de forma parcelada. Em caso de contestação, a empresa deve se dirigir aos Centros de Atendimento para que o caso seja avaliado”, afirma.As empresas notificadas têm um mês para recorrerem. Aquelas que não regulamentarem sua situação, serão excluídas do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2009.Em todo o Brasil, 400 mil empresas podem ser excluídas do Simples Nacional, que atualmente abriga cerca mais de 3 milhões de empresas em seu banco de dados.